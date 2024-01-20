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2026 RB Raycine Guillory commits to Texas

Raycine Guillory committed to Texas on Saturday.
Raycine Guillory committed to Texas on Saturday.
Jason Suchomel • Orangebloods
Senior Editor
@OB_JasonS

Saturday’s Texas Longhorns junior day was mostly focused on the 2025 recruiting class, but it was one player from the class of 2026 that made the biggest headline.

Aledo running back Raycine Guillory, who picked up a UT offer back in October of last year, attended UT’s junior day on Saturday and rumors began to swirl towards the end of the event that he had given the Longhorns a commitment. On Saturday night, Guillory announced his commitment publicly with a social media post.

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Guidry becomes the Longhorns’ first commitment in the 2026 recruiting cycle. Along with Texas, he had offers from programs like Arkansas, Auburn, Georgia, Oklahoma, Oregon, Texas A&M and USC, among others.

The 5-11, 170-pound Guillory rushed for 1,236 and 7 touchdowns last year as a sophomore. He added 10 receptions for 175 yards and 4 scores.

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