It was an eventful week for Texas commits around the Lone Star State and beyond. From Johntay Cook showing off his playmaking skills to Arch Manning throwing touchdowns, there was a lot that happened on Labor Day Weekend. Here’s an overview of the action. ***

Arch Manning kicked off his senior season with a bang, as Isidore Newman knocked off Hahnville 35-14. Manning picked up where he left off last season and threw multiple touchdowns in the week one victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGV4 YXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUZXhhczwv YT4gUUIgY29tbWl0IEFyY2ggTWFubmluZyBzaG93aW5nIG9mZiB0aGUgYWNj dXJhY3kgb24gdGhlIG1vdmUg8J+UpSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSG9va0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jSG9va0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL09CV2lyZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT0JXaXJlPC9h PiA8YnI+PGJyPih2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T cG9ydHNDZW50ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNwb3J0c0NlbnRl cjwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95TEtXNVJ5WDZnIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20veUxLVzVSeVg2ZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2xlIFBh dHRlcnNvbiAoQFJpdmFsc0NvbGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzQ29sZS9zdGF0dXMvMTU2NTg2NTEyMTg1MDgyNjc1Mj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Cedric Baxter and Edgewater are 2-0 on the season after a 34-10 win over Don Bosco Prep on Friday night. The four-star back ran for 272 yards and two touchdowns on 26 carries as he continues to put up big numbers in the Sunshine State.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4jMSBiYWNr4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FTDNWTlpt akhVIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRUwzVk5abWpIVTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBDZWRyaWMg4oCcQzTigJ0gQmF4dGVyIEpyIChAQ2VkcmljQmF4dGVySnIx KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NlZHJpY0JheHRlckpy MS9zdGF0dXMvMTU2NjA3Mjc4MjUyMTI2MjA4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

***

Tre Wisner and DeSoto fell to nationally ranked St. Frances Academy on Saturday in Ft. Worth. Wisner opened the game with a big kickoff return to set the Eagles up for the first points of the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PSCBXT1cuIDxicj48YnI+VGV4YXMgcGxlZGdlIFRyZSBXaXNuZXIg KDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMXdheXRyZXdheT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMXdheXRyZXdheTwvYT4gKSB0YWtlcyB0aGUg b3BlbmluZyBraWNrb2ZmIGFsbCB0aGUgd2F5IGJhY2sgdG8gdGhlIDEteWFy ZCBsaW5lLiA8YnI+PGJyPldoYXQgYSBsb3VkIHN0YXJ0IGZvciA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxsRGVzb3RvP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGb290YmFsbERlc290bzwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby82b3drU1k2OFl1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNm93a1NZ NjhZdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTaGF3biBNY0ZhcmxhbmQgKEBNY0Zhcmxh bmRfU2hhd24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWNGYXJs YW5kX1NoYXduL3N0YXR1cy8xNTY2MjI0OTY2NDg3NjA5MzQ1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

***

Johntay Cook followed up the Wisner kick return with a touchdown reception of his own, as he has found the end zone in both games so far to start the season. Both Wisner and Cook take on Malik Muhammad and Billy Walton this upcoming Saturday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIG5pY2Ugb2ZmLWJhbGFuY2Ugb25lLWhhbmRlZCBjYXRjaCBmcm9t IEpvaG50YXkgQ29vayE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRk9jNUNLWTBH ciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZPYzVDS1kwR3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SG9vayYjMzk7ZW0gSGVhZGxpbmVzIChASG9va2VtSGVhZGxpbmVzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvb2tlbUhlYWRsaW5lcy9zdGF0 dXMvMTU2NjIzOTU0NTIwODgwMzMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Jonah Wilson and DeKaney pulled off a nail biting 41-38 win on Friday night over Strake Jesuit. Wilson showed off his catch radius during the game and came down with a big touchdown in the victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWthbmV5Rm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERla2FuZXlGb290YmFsbDwv YT4gYmVhdHMgU3RyYWtlIEplc3VpdCA0MS0zOCBpbiBhIGJhY2stYW5kLWZv cnRoIDJuZCBoYWxmLiAgSGVyZSYjMzk7cyBhIGxvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBUZXhhc0Zvb3RiYWxsPC9hPiBjb21taXQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25haFdpbHNvbl8/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEpvbmFoV2lsc29uXzwvYT4gd2hvIGlzIGJpZyBhbmQgd2ls bCBjYXRjaCBhbnl0aGluZyB0aHJvd24gbmVhciBoaW0uPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hYmMxM2hvdXN0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGFiYzEzaG91c3RvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9EZWthbmV5d2lsZGNhdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A RGVrYW5leXdpbGRjYXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vU3ByaW5nSVNEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTcHJpbmdJU0Q8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFjb3J5bmljaG9s cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFjb3J5bmljaG9sczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3R4aHNmYj9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3R4aHNmYjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1hMY2k3YUpNU1ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9YTGNpN2FKTVNXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBHbGVhc29uIChAam9l YWdsZWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9lYWds ZWFzb24vc3RhdHVzLzE1NjYxMDk4MDc3Nzc2NDQ1NDQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

***

There wasn’t a lot going on for Ryan Niblett on Friday night, as his Eisenhower squad fell to Conroe. So, check out this play from week one:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgcGxheSwgb25lIHNjb3JlIGZvciBFaXNlbmhvd2VyITxicj48 YnI+NOKtkO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNG b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNGb290YmFsbDwv YT4gQ29tbWl0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcnlhbl9u aWJsZXR0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByeWFuX25pYmxldHQ8L2E+ IGdldHRpbmcgaXQgZG9uZSBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FaXNlbmhvd2VyRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVpc2Vu aG93ZXJGQjwvYT4gITxicj48YnI+V2F0Y2ggRWlzZW5ob3dlciB2cyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01SSFNfTWF2c0ZUQj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVJIU19NYXZzRlRCPC9hPiBMSVZFIG9uIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YW5fTGl2ZT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YW5fTGl2ZTwvYT4gITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy90eGhzZmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0eGhzZmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9ScmI2czBOMWpNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUnJiNnMwTjFqTTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZlIENhbXBiZWxsJiMzOTtzIFRleGFzIEZvb3Ri YWxsIOKAlCBUZXhhc0Zvb3RiYWxsLmNvbSAoQGRjdGYpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGN0Zi9zdGF0dXMvMTU2MzY3MDE3MDI4NzE3 NzczMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjcsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

And this:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SeWFuIE5pYmxldHQgaXMgYW4gYWxsIGFyb3VuZCBhdGhsZXRlIGZv ciBBbGRpbmUgRWlzZW5ob3dlci4gIEhlIHdpbGwgYmUgaGVhZGluZyB0byB0 aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZXhhcyBmb3IgaGlzIGNvbGxlZ2UgYmFsbCBh bmQgaXMgb3VyIHdlZWsgMyBNVlAgQm9iYmxlaGVhZCByZWNpcGllbnQuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9paHNzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaWhzczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yeWFuX25pYmxldHQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QHJ5YW5fbmlibGV0dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FaXNlbmhvd2VyRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEVpc2VuaG93ZXJGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9UZXhhc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZXhh c0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcUJRd29uWTdQ YyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FCUXdvblk3UGM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SG91c3RvbiBJbnNpZGUgSGlnaCBTY2hvb2wgU3BvcnRzIChAaWhzc19ob3Vz dG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2loc3NfaG91c3Rv bi9zdGF0dXMvMTU2NzI0MzkyNjExMjcxNDc1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

***

Spencer Shannon and Mater Dei are 3-0 on the season after a 43-20 win over Centennial (Calif.) on Friday. Shannon made the trip down to Austin for the Longhorns’ season opener on Saturday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj424oCZN+KAnSBURVhBUyBjb21taXQgU3BlbmNlciBTaGFubm9uIGlz IGRlZmluaXRlbHkgcGFzc2VzIHRoZSBleWUgdGVzdCDwn5GA8J+UpTxicj48 YnI+8J+OpTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzQ29y ZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0NvcmV5PC9hPiB8IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3BlbmNlcjE3MjI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNwZW5jZXIxNzIyPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL09CV2lyZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT0JXaXJlPC9h PiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT0JfSmFzb25TP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPQl9KYXNvblM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9TOTZzQ2lUU3NqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUzk2c0Np VFNzajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTY1ODcyOTM5 NzczMjgwMjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

***

Will Randle turned in a strong performance to kickoff his senior season at Isidore Newman. The Texas commit hauled in a touchdown reception from Manning and even took back an interception for a touchdown.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4tVHJlbWVuZG91cyBwYXNzL2NhdGNoIGZyb20gQXJjaCBNYW5uaW5n IHRvIFdpbGwgUmFuZGxlPGJyPi1OZXh0IHBsYXkgV2lsbCBadXJpayByZWZ1 c2VzIHRvIGdvIGRvd24vZ2V0cyBzb21lIGhlbHAgVEQ8YnI+LTItcHQgY29u dmVyc2lvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FyY2hNYW5u aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBcmNoTWFubmluZzwvYT4gIHRv IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbFJhbmRsZTg3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXaWxsUmFuZGxlODc8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ib29rRW0/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIb29rRW08L2E+IDxicj4tTWFu bmluZyAybmQgVEQgcGFzcyBvZiB0aGUgZ20gSy4gRG9uYWxkc29uPGJyPk5l d21hbiAyOCBIYWhudmlsbGUgMTQgRWFybHkgNHRoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Mb25naG9ybmZvY3VzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBMb25naG9ybmZvY3VzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0hvb2tlbUhvcm5zODdURj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SG9va2VtSG9ybnM4N1RGPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ08z MTF6dm9oVSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2dPMzExenZvaFU8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgVmFyc2l0eSBTcG9ydHMgTm93IChAVlNOTG91aXNpYW5hKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZTTkxvdWlzaWFuYS9zdGF0dXMv MTU2NTg5MjI0MzgwMTczNTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Connor Stroh and Frisco Wakeland defeated Brewer 28-6 on Friday night. Here’s a couple of clips from Stroh’s outing:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIGZldyBwbGF5cyBmcm9tIEdhbWUgMiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1dha2VsYW5kRlRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBXYWtlbGFuZEZUYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9UZXhhc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU ZXhhc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0tKSkZsb29kP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLSkpGbG9vZDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CbHVlQ2hpcE9MP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCbHVlQ2hpcE9MPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL01zTnZaZnYxT0YiPmh0dHBzOi8vdC5jby9Nc052WmZ2MU9G PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNUxqUXJTbDhSQyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzVMalFyU2w4UkM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29ubm9yIFN0 cm9oIChAc3Ryb2hfY29ubm9yKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3N0cm9oX2Nvbm5vci9zdGF0dXMvMTU2NjU0NjgzNzEzNzQxNjIwNj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Andre Cojoe and Mansfield Timberview won in big fashion over Sam Houston, 69-14. ***

Jaydon Chatman and Harker Heights defeated Smithson Valley 27-14 on Friday. ***

Trevor Goosby and Melissa fell to China Springs 42-41 in a game that went down to the wire. ***

Payton Kirkland and Dr. Phillip’s lost to Timber Creek (Fla.) 24-22. He was honored as an All-American this week.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdXR1cmUgTG9uZ2hvcm4g8J+kmDxicj48YnI+4q2Q77iP4q2Q77iP 4q2Q77iP4q2Q77iPIE9MIFBheXRvbiBLaXJrbGFuZCAoPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nYnBrYXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGdicGtheTwvYT4pIHdpbGwgYmUgaG9ub3JlZCBhcyBhIDIwMjMgQWxsLUFt ZXJpY2FuIHRvbW9ycm93LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvSG9va0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jSG9va0VtPC9hPiDwn6SYPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL3RoZUcyM0FURVNUc2hvdz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3RoZUcyM0FURVNUc2hvdzwvYT4g8J+OtiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQWxsQW1lcmlj YW5Cb3dsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQWxs QW1lcmljYW5Cb3dsPC9hPiDwn4e68J+HuCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2FkaWRhc0ZiYWxsVVM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGFkaWRhc0ZiYWxsVVM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92RkY0 bllYUGJaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdkZGNG5ZWFBiWjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBBbGwtQW1lcmljYW4gQm93bCAoQEFBQm9uTkJDKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FBQm9uTkJDL3N0YXR1cy8xNTY3MTQ1NTYw NzQxNjQyMjQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA2LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

***

Sydir Mitchell and Bergen Catholic took down Saguaro (Ariz.) 28-7 on Friday. Mitchell and the BC defense held Saguaro scoreless until the final quarter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5CRVJHRU4gRElEIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9FQTJORVZFMllUSElORz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0VBMk5FVkUyWVRISU5HPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vR3g0RDdLUGRvaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0d4NEQ3S1Bk b2k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmVyZ2VuIENhdGhvbGljIEZvb3RiYWxsIChA QmVyZ2VuQ2F0aEZCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0JlcmdlbkNhdGhGQmFsbC9zdGF0dXMvMTU2NjQxMjgzNTQzMjgwNDM1Mj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Dylan Spencer and CE King fell to Allen on Friday night. Spencer had some nice plays in run support and certainly looks the part at defensive end. ***

Billy Walton and South Oak Cliff dropped Friday night’s clash against Lancaster. Walton had five tackles in the performance. SOC takes on DeSoto on Saturday. ***

S’Maje Burrell and the North Crowley defense held Arlington to 14 points in the week two win. Up next is an intriguing matchup against a high-powered Lovejoy offense on Thursday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+UnSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaThHVGlMa0JlaiI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2k4R1RpTGtCZWo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU+KA mU1hamUgROKAmU9uZSBCdXJyZWxsIChAU21hamUwKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NtYWplMC9zdGF0dXMvMTU2NjQ2MjEyMTg1MTk4 NTkyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***



Derion Gullette will miss his senior season. ***

Liona Lefau and Kahuku (Hawaii) squad improved to 3-0 after a 27-20 win this past weekend. ***

Malik Muhammad had four tackles and a pass breakup in South Oak Cliff’s game against Lancaster. A matchup against Johntay Cook is on deck in what should be an exciting battle between two Texas pledges. ***

Jamel Johnson and Seguin fell to Red Oak on Friday 35-25. ***

Derek Williams and Westgate kicked the season off in dominant fashion, winning 47-0. ***

2024 Commits

Jaden Allen and Aledo fell to Denton Guyer last week but Allen had a solid showing against a potent Guyer passing attack.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGVkbyAoVGV4YXMpIDQg4q2Q77iPIEFUSCBKYWRlbiBBbGxlbiBk aWQgYSBncmVhdCBqb2Igb2YgbGltaXRpbmcgd2hhdCBoZSBjb3VsZCBpbiB0 aGUgc2Vjb25kYXJ5IHRvbmlnaHQgZGVzcGl0ZSB0aGUgbG9zcy48YnI+PGJy PlRoZSBUZXhhcyBjb21taXQgd2FzbuKAmXQgdGVzdGVkIG11Y2gsIGFuZCB3 aGVuIGhlIHdhcyBoZSBkaWQgbm90IGRpc2FwcG9pbnQuIFdpdGggcGh5c2lj YWwgZGV2ZWxvcG1lbnQgb24gZGlzcGxheSwgSSBleHBlY3QgQWxsZW4gdG8g aGF2ZSBhIGJpZyBqdW5pb3IgeWVhci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1NsU2U5WkVGd2EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TbFNlOVpFRndhPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IE5pY2sgSGFycmlzIChAUml2YWxzTmljaykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNOaWNrL3N0YXR1cy8xNTY1OTE5 MDc4NzI4MDExNzc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAz LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

***

Aeryn Hampton showed off his two-way ability in Daingerfield’s Thursday night victory. He came away with this 70+ yard touchdown and was open downfield all night long.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBjb21taXQgQWVyeW4gSGFtcHRvbiwgYnllIGJ5ZSDwn5GL 8J+kmDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWVyeW5IYW1wdG9u P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBZXJ5bkhhbXB0b248L2E+IHwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNOaWNrP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNOaWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vdkw2YnZpZE52ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZMNmJ2aWROdmc8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTU2NTUyNjkwMDQwMjk2 MjQzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMiwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

***

Newest Texas commit Hunter Moddon announced his pledge to the Longhorns on Friday afternoon. Hours later, he grabbed an interception for Clear Lake.