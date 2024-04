Forget the Chicago Bears, Dallas Cowboys or anyone else preparing for their draft, it is Texas head coach Steve Sarkisian who is now on the clock. Sark put himself on the clock when he decided to move on from Terrance Brooks, the cornerback who started 13 games last season.

Moving on from Brooks isn’t exactly going to send me into fits of tears. I have been on the record all last season saying that it seemed like every time we saw a Longhorn get seriously burned in the secondary last season, it was number eight in hot pursuit. We saw it again last weekend.

But despite those coverage burns, Brooks was still a starter for 13 games on a team that went to the College Football Playoffs (before it expanded to 12 teams) and was tied for the team lead with three interceptions. So now he’s not good enough to even don a jersey? Take a look at the latest scholarship board (which is now out of date following the departure of Austin Jordan on Wednesday) and you’ll see that the cornerback room isn’t exactly overflowing with depth.

