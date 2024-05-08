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Just a Bit Outside: Winning!
Travis Galey
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Orangebloods
Orangebloods.com Columnist
Gather ‘round kids and let me tell you a little story.
Back in 2011, Charlie Sheen, after getting fired from the hit sitcom Two and a Half Men, went on a television interview to convince the world that he was not on drugs.
It didn’t work.
But, the Sheen interview did do one thing, it spawned a catchphrase that swept the nation.
Thankfully, Sheen did apparently clean up his life and the #winning trend died away.
But in the vein of what’s old is new again, the University of Texas may want to look at reviving the saying.
Winning!
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