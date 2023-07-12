News More News
ago football Edit

Quinn Ewers is uncomfortable ... but he's working on it

Travis Galey • Orangebloods
Orangebloods.com Columnist

Quinn Ewers took the stage at the Big 12 Media Days Wednesday to face the media. The Texas quarterback looked uncomfortable as he was surrounded by media members.

Quinn Ewers addresses the media at Big 12 Media Days
Quinn Ewers addresses the media at Big 12 Media Days (Travis Galey)

This is just the latest step in Ewers’ maturation into a starting quarterback at a big time college football program. That maturation process included him stepping up into being a more vocal leader of the team.

“It’s just what’s expected of the quarterback at the end of the day,” said Ewers. “I don’t really have a choice whether I like it or not.”

CLICK HERE TO CONTINUE READING ABOUT WHAT EWERS IS DOING TO BE MORE OF A TEAM LEADER.

ALSO READ ABOUT WHY EWERS WAS DISAPPOINTED WITH HIS FRESHMAN SEASON AND WHAT HE EXPECTS TO HAPPEN THIS SEASON.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}