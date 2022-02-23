 Orangebloods - Texas in hot pursuit of Rivals250 OT Connor Stroh
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Texas in hot pursuit of Rivals250 OT Connor Stroh

Frisco (TX) Wakeland OT Connor Stroh.
Frisco (TX) Wakeland OT Connor Stroh. (Cole Patterson)
Cole Patterson • Orangebloods
Recruiting Reporter
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