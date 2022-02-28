 Orangebloods - Texas making a push for 5-star defensive lineman David Hicks Jr.
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Texas making a push for 5-star defensive lineman David Hicks Jr.

5-star Allen DL DJ Hicks.
5-star Allen DL DJ Hicks. (Rivals.com)
Cole Patterson • Orangebloods
Recruiting Reporter
@RivalsCole
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