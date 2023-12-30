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Texas QB Arch Manning Interview - CFP Sugar Bowl Semifinal

Anwar Richardson • Orangebloods
Columnist

Texas QB Arch Manning talks about his first year in Austin and what it's like being a part of the Longhorn program.

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