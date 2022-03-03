 Orangebloods - Texas standing out early to 2024 Lucas Lovejoy LB Payton Pierce
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Texas standing out early to 2024 Lucas Lovejoy LB Payton Pierce

2024 Lucas (TX) Lovejoy LB Payton Pierce.
2024 Lucas (TX) Lovejoy LB Payton Pierce. (Cole Patterson)
Cole Patterson • Orangebloods
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