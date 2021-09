The Box Score: Armani Winfield, Johntay Cook star in week five

We are getting near the halfway point of the Texas high school football season. As expected, several Texas Longhorns commits and targets are making big impacts on Friday nights. Steve Sarkisian and other members of the Texas staff have recently made stops at different games during the month of September, including to watch Jamarion Miller versus Allen and a heavyweight matchup between DeSoto and Duncanville. Injuries and opt-outs have been a big theme of the early stages of the 2021 season. Texas quarterback pledge Maalik Murphy is sidelined with a clavicle injury that does not require surgery. Linebacker commit Trevell Johnson had season-ending surgery on his hip. 4-star UT target Brenen Thompson is dealing with an injury that has him out of action. As far as opt-outs go, Texas running back commit Jaydon Blue decided to not suit up for his senior season at Klein Cain before the season began. Now, major Texas 5-star wide receiver target Evan Stewart has also chose to shut his season down. Stewart announced those intentions on Tuesday. Additionally, multiple schools had their bye week in week five. Jamarion Miller and Tyler Legacy were off, as were Neto Umeozulu, DJ Hicks, and Allen. Harold Perkins was off too, and he made the trip to Austin on Saturday for the game – his second visit to Texas in as many weeks.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUml2 YWxzMTAwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUml2 YWxzMTAwPC9hPiBMQiBIYXJvbGQgUGVya2lucyBoYXMgbWFkZSBpdCB0byBB dXN0aW4gZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgc3RyYWlnaHQgd2VlayB0byB3YXRjaCB0 aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xvbmdo b3Jucz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xvbmdo b3JuczwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91N285YXhySllpIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vdTdvOWF4ckpZaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXNv biBTdWNob21lbCAoQE9CX0phc29uUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9PQl9KYXNvblMvc3RhdHVzLzE0NDE3ODU3ODk0MjAwODUyNDg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI1LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Longhorns wide receiver pledge Armani Winfield continues to star on the gridiron since making his season debut a few weeks ago. Winfield totaled two touchdowns in Lewisville’s 68-24 win over Plano West on Friday. One went for 16 yards, while the second went for 62.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXdpc3ZpbGxlIDI5LCBQbGFubyBXZXN0IDcgQCA1OjA1LzJRPGJy Pjxicj5UaGUgRmFybWVycyBjb250aW51ZSB0byBjb29rLiBUYXAgcGFzcyB0 byBBcm1hbmkgV2luZmllbGQgZ29lcyA2MiB5YXJkcyBmb3IgdGhlIFRELiBU aGF0JiMzOTtzIHRoZSBUZXhhcyBjb21taXQmIzM5O3MgMm5kIHNjb3JlIG9m IHRoZSBiYWxsZ2FtZSBhbmQgdGhpcyBvbmUgY2FwcyBqdXN0IGEgMi1wbGF5 IGRyaXZlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSTVKalBNVWRCRiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0k1SmpQTVVkQkY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWF0dCBX ZWxjaCAoQE1XZWxjaFNMTSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9NV2VsY2hTTE0vc3RhdHVzLzE0NDE1NjU3MTk4ODQzMzcxNTU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Denton Guyer remained perfect on the season after beating McKinney 44-26 on Friday. Texas has offered Guyer defensive backs Peyton Bowen and Ryan Yaites. The former returned a kickoff 93 yards for a touchdown, while the latter locked down his side of the field in the win. Quarterback Jackson Arnold threw a pair of touchdowns and rushed for another. McKinney running back Bryan Jackson II rushed for 136 yards and three touchdowns.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvazEw NGZyaWRheW5pZ2h0bGlnaHRzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jazEwNGZyaWRheW5pZ2h0bGlnaHRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvdHhoc2ZiP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jdHhoc2ZiPC9hPiA8YnI+8J+XoyBQ RVlUT04gQk9XRU4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZXl0 b25Cb3dlbjEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZXl0b25Cb3dlbjEw PC9hPiBUTyBUSEUgSE9VU0Ug8J+PoCBPTiBUSEUgS1IhPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZW50b25HdXllcl9GQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ARGVudG9uR3V5ZXJfRkI8L2E+IDM1PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NY0tpbm5leUhTX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBNY0tpbm5leUhTX0ZCPC9hPiAyNjxicj48YnI+NHRoUS01OjI0IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91R09HMFdBUVpjIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vdUdPRzBXQVFaYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHT09EIEpPQiBST04g8J+N jiAoQFJvbk11cnJheUpyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Jvbk11cnJheUpyL3N0YXR1cy8xNDQxNTkyMjM1NDc3Mjc0NjI4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

At a different Denton school, Ryan continues to impress. The Raiders defeated Frisco Wakeland 27-3 last Thursday in a game in which Steve Sarkisian (and Lincoln Riley) watched.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU29v bmVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Nvb25l cnM8L2E+IGhlYWQgY29hY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9MaW5jb2xuUmlsZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpbmNvbG5S aWxleTwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Ib29rZW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNIb29rZW08L2E+IGhlYWQgY29hY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo U2FyazwvYT4gYXJlIGluIHRoZSBob3VzZS4gUmlsZXkgaXMgcGxheWluZyBo dXJ0IGluIGEgYm9vdC4gT3RoZXIgZm9vdCBpbiBhIEpvcmRhbiBJLiBTYXJr IGluIHNvbWUgY2xlYW4gQWlyIE1heCA5NXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9ETHlobjRDeEg2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vREx5aG40Q3hINjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIENyYXZlbiAoQENyYXZlbk1pa2UpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3JhdmVuTWlrZS9zdGF0dXMvMTQ0 MTE5MTcxMDQ0MTE3NzA5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Texas commit Austin Jordan was credited with a tackle, while 2023 four-star Texas target Anthony Hill made 13 tackles, three tackles-for-loss, and carried the rock a handful of times. Hill is a major priority for the Longhorns in next year’s recruiting cycle, and it is very easy to see why.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVjayBvdXQgdGhpcyB2aWRlbyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzVMcDE4a1F1ZFoiPmh0dHBzOi8vdC5jby81THAxOGtRdWRaPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgSGlsbCBKciAoQHRoZWdvYXRhbnRob255MSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVnb2F0YW50aG9ueTEv c3RhdHVzLzE0NDI4NjY0NDM5OTgwMjM2ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Out in Vegas, Longhorns commit Anthony Jones and Liberty beat Faith Lutheran (NV) 37-7 in dominant fashion. Jones grabbed one catch for 16 yards while adding eight tackles on the defensive side of the ball. Zac Swanson made four tackles, including two TFLs, in Brophy College Prep’s 20-7 win over Notre Dame Prep. Swanson’s defense held their opponent to just 36 yards rushing the victory. In Mississippi, Aaron Bryant and Southaven cruised to a 41-16 win to kickoff district play. Bryant and the Chargers defense shutout Center Hill (MS) in the first half, as they held a 41-0 advantage at the half. The Class of 2023 has some real star-power that Texas is after. Arch Manning totaled five touchdowns in Isidore Newman’s (LA) win last Friday. Manning has the entire country after him, and the Longhorns are considered to be one of the top contenders for the 5-star.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmNoIE1hbm5pbmcgc2hvd2luZyBvZmYgdGhlIERVRUwgVEhSRUFU IHNraWxscyBsYXN0IG5pZ2h0IHNjb3JpbmcgNSBUROKAmXMg8J+UpSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRFlDbWlnZ2s2QSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0RZQ21pZ2drNkE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3ZlcnRpbWUgKEBvdmVydGlt ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vdmVydGltZS9zdGF0 dXMvMTQ0MTc1ODY1MzA3MDA1MzM3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

2023 running back Rueben Owens put together a monster performance in a dominant El Campo win. Owens, a former Texas commit who the Longhorns are still hard after, rushed for 342 yards and four touchdowns. Like Manning, Owens has most of the country recruiting him.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDIzIDUg4q2Q77iPIFJCIFJldWJlbiBPd2VucyAoPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9paV9ydWViZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGlpX3J1ZWJlbjwvYT4pIHBlcmZvcm1zIGEgZGlzYXBwZWFyaW5n IGFjdCBmb3IgYSBURCBydXNoLiBFbCBDYW1wbyBub3dzIGxlYWRzIEJvZXJu ZSBDaGFtcGlvbiAzNC0wIGluIHRoZSAybmQgcXVhcnRlci48YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVFhIU0ZCP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVFhIU0ZCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9yblNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASG9yblNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1pwb09sV1NNUlIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9acG9PbFdTTVJSPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IERldm9uIE1lc3NpbmdlciAoQGRldm9ubWVzc2luZ2VyKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rldm9ubWVzc2luZ2VyL3N0 YXR1cy8xNDQxNTc0Mjg4Mjg1MjYxODI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Wide receiver Johntay Cook had another monster game for DeSoto. The 2023 four-star receiver hauled in five receptions for 80 yards and four touchdowns. All but one of his receptions went for six in DeSoto’s 56-26 win over Mansfield.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj50byB0aGUgbW9vbi4g4piE77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRm9vdGJhbGxEZXNvdG8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEZvb3RiYWxsRGVzb3RvPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRER2 RDdJMmVSciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0REdkQ3STJlUnI8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSmV0ZXIgKEBqZXRlcnZpZGVvdmF1bHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vamV0ZXJ2aWRlb3ZhdWx0L3N0YXR1cy8xNDQyNjY0 MTI5Mjk5NDYwMDk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy OCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Arlington Martin 2023 defensive back Javien Toviano had a strong game for Arlington Martin on Friday. The four-star prospect plays both ways for the Warriors. He recorded a 2-point conversion and forced a fumble. He plans to release a top-5 at the end of the season.