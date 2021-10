The Box Score: Dominant defensive performances from UT commits in week 9

Get 20% off your GameChanger Patch order with promo code ORANGEBLOODS20 https://gamechangerpatch.com/discount/ORANGEBLOODS20

*** It is already week 10 of the 2021 Texas High School Football season. The playoffs are just around the corner, and teams are battling for postseason position. This season has been good to numerous Texas commits and priority targets. Running back Jamarion Miller is on pace to break school records, offensive tackle Connor Robertson is playing a big role in the state’s top-ranked team, Austin Westlake, success, and Maalik Murphy continues to look the part of a blue-chip quarterback. Murphy put on a big performance for Junipero Serra (Ca.) last Friday. The Rivals250 four-star quarterback completed 73-percent of his passes for 267 yards and three touchdowns in a 30-10 victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXJyYSBnZXRzIGEgbXVjaC1uZWVkZWQgY3VzaGlvbiBhcyBNYWFs aWsgTXVycGh5IHJpZmxlcyBhIDkteWFyZCBURCBwYXNzIHRvIERhcnJpb24g QW5kZXJzb24gZm9yIGEgMjEtMTAgbGVhZCBvdmVyIE5vdHJlIERhbWUgd2l0 aCAxOjU0IGxlZnQgaW4gM1EuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82QWJN a1cxRFRaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNkFiTWtXMURUWjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBUb255IENpbmlnbGlvIPCfjLYg8J+lkSDwn4y2IChAVENpbmlnbGlv KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RDaW5pZ2xpby9zdGF0 dXMvMTQ1MTc1NzI1NTM0NzQ5MDgxOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Miller, meanwhile, ran while for 131 yards and three touchdowns in Tyler Legacy’s 42-20 victory over North Mesquite. The Rivals250 tailback has been committed to the Longhorns since the summer, but Alabama is a team pushing for the East Texas standout.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYW1hcmlvbiBNaWxsZXIgNC15YXJkIFREIHJ1bi4gVHlsZXIgTGVn YWN5IDIxLCBOb3J0aCBNZXNxdWl0ZSAxNCwgOTozMSBsZWZ0IGluIHRoaXJk IHF1YXJ0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZXRmaW5h bHNjb3JlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBldGZpbmFsc2NvcmU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy90eGhzZmI/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0eGhzZmI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NemdBMUd3TWtBIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vTXpnQTFHd01rQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFuZG9uIE9nZGVu IChAQnJhbmRvbk9TcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQnJhbmRvbk9TcG9ydHMvc3RhdHVzLzE0NTE3MjY0MTQzMDMxNzQ2NTY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Robertson helped Austin Westlake improve to 8-0 on the season with a 55-6 win over Akins. The Texas pledge, along with 2023 4-star offensive lineman TJ Shanahan Jr., paved the way for 142 yards and four touchdowns on the ground. 2023 target Jaden Greathouse hauled in four receptions for 29 yards and a touchdown for the Chaps.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMCB5YXJkIFREIHBhc3MgdG8gSmFkZW4gR3JlYXRob3VzZSEgMzQt MCBXZXN0bGFrZSBsZWFkcyBBa2lucyBpbiB0aGUgMm5kIHF1YXJ0ZXIhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0NoYXBzP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29DaGFwczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2EzVlRlSzkxUEYiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9hM1ZUZUs5MVBGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdlc3RsYWtlTmF0aW9u IChAV2VzdGxha2VfTmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1dlc3RsYWtlX05hdGlvbi9zdGF0dXMvMTQ1MTcyMjkyNDY3NTgxMzM3 OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Texas High improved to 8-0 on the season after defeating Jacksonville 42-7. UT commit Derrick Brown held Jacksonville scoreless for three of the four quarters. Brown is one of the biggest recruiters in the Longhorns’ 2022 class.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaG/igJlzIG5leHQ/8J+RgCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v ZWRUTWY2V1NHOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VkVE1mNldTRzk8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgTXIuRGJyb3du4q2Q77iPIChARGJyb3duT0xCMTApIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGJyb3duT0xCMTAvc3RhdHVzLzE0 NTEyMjE0MDUzMjQ5NTU2NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Lewisville also remained undefeated after beating Coppell 38-15 on Friday. 4-star wide receiver commit Armani Winfield hauled in seven catches for 138 yards – good for nearly 20 yards per reception. Winfield is a game-breaking wideout that is still hearing from the likes of Michigan State, despite his commitment to the ‘Horns.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1hbmlfd2lu ZmllbGQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFybWFuaV93aW5maWVsZDwv YT4gd2l0aCB0aGUgQklHIDM3IENBVENIIFRPIFRIRSAzIGZvciBMZXdpc3Zp bGxl4p2X77iPIEhlIHdhcyBoZWxkIGFuZCBldmVyeXRoaW5nIOKdl++4j/Cf lKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hjMGNTcXNPUWkiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS94YzBjU3FzT1FpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp1d2FuIERhdmlz IChATXJKRGF2aXM5NikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N ckpEYXZpczk2L3N0YXR1cy8xNDUxNzA2MTIwNzkyMzM0MzQ3P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Denton Ryan moved to 7-1 on the season with a 55-14 victory over Frisco Heritage. Texas commit Austin Jordan grabbed three passes for 25 yards and added three tackles on the defensive side of the ball. Top 2023 target Anthony Hill also played both ways in the Raiders win.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+SqvCfj77wn5Kq8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v aTNTVGwzZmVNdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2kzU1RsM2ZlTXY8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQW50aG9ueSBIaWxsIEpyIChAdGhlZ29hdGFudGhvbnkxKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZWdvYXRhbnRob255MS9z dGF0dXMvMTQ1MzExNDM3Nzg2Mzg5Mjk5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Justice Finkley had a team-high 10 tackles, including a tackle-for-loss in a Hewitt-Trussville (AL) win. Fellow out-of-state defensive line commit Aaron Bryant helped lead the Southaven (MS) defense to a 47-7 victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0p1c3RpY2VGaW5rbGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdXN0aWNl Rmlua2xleTwvYT4gb24gYmVpbmcgc2VsZWN0ZWQgdG8gcGxheSBpbiB0aGUg QWxhYmFtYS9NaXNzaXNzaXBwaSBBbGwtU3RhciBHYW1lISAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BSFNBQVVwZGF0ZXM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEFIU0FBVXBkYXRlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1Z2b0g1cDdMMmgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Wdm9INXA3TDJoPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEhld2l0dC1UcnVzc3ZpbGxlIEZCIChASHVza3lGYXN0 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0h1c2t5RmFzdC9zdGF0 dXMvMTQ0ODcwNDE2NTczMjAyODQyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Also on the defense, Anthony Jones made three tackles in a dominant Henderson (NV) 49-7 win. Zac Swanson recorded one sack, three QB hurries, and two tackles-for-loss in a 21-0 victory last week.