The Box Score: Texas commits, targets impress in week four

Several Texas commitments and top recruiting targets have been lighting up the field so far in the 2021 high school football season. Jamarion Miller is right around the 100-yard rushing mark every week, and Evan Stewart has continued to back up his 5-star rating each time that he steps onto the field.
Longhorns quarterback commit Maalik Murphy is sidelined with a right clavicle injury, while linebacker pledge Trevell Johnson had season-ending surgery on his hip. Murphy had some impressive performances prior to his injury and should be back on the field sooner rather than later.
Lewisville had a BYE week, meaning 4-star Texas wide receiver commit Armani Winfield and 2024 Texas target Jaydan Hardy did suit up on Friday. The Farmers are 3-0 on the season, and Winfield had an impressive 3-catch, 142-yard, 2-touchdown performance in week three.
Eoghan Kerry, Cole Hutson, Will Stone, Lance St. Louis, and Derrick Brown were also off. Kristopher Ross, meanwhile, is dealing with an injury and did not play for North Shore in week four. Brenen Thompson suffered an injury that has him sidelined for Spearman, too.
Jamarion Miller was held out of the end zone as the Allen defense, led by 5-star Texas target DJ Hicks, focused on limiting his impact. Still, the 4-star Texas commit did rush for 91 yards on 13 carries, averaging seven yards per carry. Texas Tech commit Bryson Donnell scored four touchdowns for Tyler Legacy, while top-30 2023 prospect Jordan Renaud made five tackles and ran for a first down on a fake punt.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaXRoIHRoYXQgY2Fycnkgb2YgNTcgeWFyZHMsIFR5bGVyIExlZ2Fj
eSBKYW1hcmlvbiBNaWxsZXIgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSmFtYXJpb25NaWxsZXIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYW1h
cmlvbk1pbGxlcjE8L2E+KSBoYXMgYmVjb21lIHRoZSBzZWNvbmQgUmVkIFJh
aWRlciB0byBzdXJwYXNzIDQsMDAwIGNhcmVlciB5YXJkcyBpbiBhIGNhcmVl
ciwgam9pbmluZyBUeXJvbmUgUm9zcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzBqOTBPUlZNdFkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wajkwT1JWTXRZPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEJyYW5kb24gT2dkZW4gKEBCcmFuZG9uT1Nwb3J0cykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmFuZG9uT1Nwb3J0cy9zdGF0
dXMvMTQzODY2MDM0NDAwNDYyNDM4Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
Hicks was credited with seven total tackles, including four tackles-for-loss. He also had a sack and was a constant force for the Eagles all game long. 4-star UT target Neto Umeozulu paved the way for 319 yards on the ground in the 49-28 Allen victory. Steve Sarkisian and Pete Kwiatkowski were in attendance on Thursday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZXhhcyBoZWFkIGNvYWNoIFN0ZXZlIFNhcmtpc2lhbiBhbmQgZGVm
ZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIFBldGUgS3dpYXRrb3dza2kgaW4gdGhlIGhv
dXNlIGZvciBUeWxlciBMZWdhY3ktQWxsZW4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9PQldpcmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9CV2ly
ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RmUXFreXBCYjEiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9EZlFxa3lwQmIxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGUgUGF0
dGVyc29uIChAY29sZWxwYXR0ZXJzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vY29sZWxwYXR0ZXJzb24vc3RhdHVzLzE0Mzg2Njk1MDE4NTIx
ODA0ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE3LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
In Denton, Ryan dominated Denton High to the tune of 55-28. Texas commit Austin Jordan grabbed a 45-yard pick-six, while UT target Anthony Hill was credited with seven tackles, including five solo.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUml2
YWxzMTAwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUml2
YWxzMTAwPC9hPiBMQiBBbnRob255IEhpbGwgaGFzIGJlZW4gdG8gdGhlIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ib29rRW0/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIb29rRW08L2E+IGNh
bXB1cyBwcmV2aW91c2x5LCBidXQgbGFzdCB3ZWVrZW5kIGhlIHRvb2sgaW4g
YSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTG9uZ2hv
cm5zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9uZ2hv
cm5zPC9hPiBob21lIGdhbWUsIGdvdCBzb21lIHRpbWUgd2l0aCB0aGUgY29h
Y2hlcyBhbmQgc2F3IHRoZSBuZXdseS1jb21wbGV0ZWQgZmFjaWxpdGllcy4g
VmlzaXQgbWFkZSBhIHN0cm9uZyBpbXByZXNzaW9uIG92ZXJhbGwuIDxicj48
YnI+U3Rvcnnwn5GJPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JHa1RaVVUyRjIi
Pmh0dHBzOi8vdC5jby9iR2tUWlVVMkYyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vS3ZNT0ZwNnFobiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0t2TU9GcDZxaG48
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFzb24gU3VjaG9tZWwgKEBPQl9KYXNvblMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT0JfSmFzb25TL3N0YXR1cy8x
NDQwMTMwOTE1NjIwMDMyNTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl
bWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
In Las Vegas, Anthony Jones and Liberty (NV) defeated Legacy (NV) 48-7 in a blowout victory for Jones. The Texas commit was credited with a pair of tackles, including a tackle-for-loss.
Arch Manning made his 2021 debut last week, and the top overall player in the 2023 class did not disappoint by any stretch. Manning threw for 328 yards and accounted for all four of Isidore Newman’s (LA) touchdowns – three passing and one rushing – in a 28-0 win.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RdWFsaXR5IDFzdCBoYWxmIGJ5IEFyY2ggTWFubmluZyBhdCBOZXdt
YW4gKHZpZCB2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WU05M
b3Vpc2lhbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZTTkxvdWlzaWFuYTwv
YT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lYjZRNUFKUUtKIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vZWI2UTVBSlFLSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGb290YmFsbFNj
b29wIChARm9vdGJhbGxTY29vcCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Gb290YmFsbFNjb29wL3N0YXR1cy8xNDM5MDU1ODg5MTMxMDAzOTA1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxOCwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Fellow top 2023 Texas target Rueben Owens carried the ball 14 times for 187 yards and three touchdowns in El Campo’s dominant 70-21 win over Wharton on Friday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IaWdobGlnaHRzIGZyb20gbXkgZ2FtZSB0aGlzIHdlZWsgZ3JlYXQg
dGVhbSB3aW4gUmljZWJpcmRzIGxldHMga2VlcCBpdCBnb2luZyEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jyb3RoZXJob29kP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQnJvdGhlcmhvb2Q8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfV29ycmVs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfV29ycmVsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SdWViZW5Pd2VuczM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJ1ZWJlbk93ZW5zMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlV2VzdEhUWD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ATWlrZVdlc3RIVFg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9r
TGk5NWlUVWRMIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va0xpOTVpVFVkTDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBSdWViZW4gT3dlbnMgbGwgKEBpaV9ydWViZW4pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaWlfcnVlYmVuL3N0YXR1cy8xNDM5NjYw
MjMxNTI5ODQ0NzQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAx
OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
In the DFW, DeSoto and Duncanville squared off in a matchup loaded with talent last Friday. Texas target Johntay Cook hauled in the first touchdown of the game – a 99-yard catch and run. For Duncanville, Omari Abor did not suit up in the Panthers’ win, as Abor is dealing with an upper-body injury.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj46NDAgMVF8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9v
dGJhbGxEZXNvdG8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGZvb3RiYWxsZGVz
b3RvPC9hPiBoaXRzIHRoZSBib2FyZCBmaXJzdCB3aXRoIHRoaXMgOTlZRCBi
b21iIGZyb20gUUIgTWF0dCBBbGxlbiAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9lem1vbmV5bWF0dDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGV6
bW9uZXltYXR0MTwvYT4pIHRvIFdSIEpvaG50YXkgQ29vayBJSSAoPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9famF5eXRoZWdyZWF0Xz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX2pheXl0aGVncmVhdF88L2E+KSAhPGJyPjxicj5E
ZVNvdG8gNywgRFZpbGxlIDA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvVFhIU0ZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jVFhIU0ZCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vZGN0Zj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGN0ZjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NyWXAxbVdRRTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9T
cllwMW1XUUU5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFybWFuZG8gQmFycnkgKEBBcm1h
bmRvQmFycnk2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FybWFu
ZG9CYXJyeTYvc3RhdHVzLzE0MzkwNzc3NjgxODUxOTI0NTM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Also of note, UT assistants Jeff Banks and Kyle Flood were in the house for the game.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGV4
YXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUZXhhczwv
YT4gY29hY2hlcyBKZWZmIEJhbmtzIGFuZCBLeWxlIEZsb29kIGluIHRoZSBo
b3VzZSBmb3IgdGhlIERlU290by1EdW5jYW52aWxsZSBzaG93ZG93bi4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PQldpcmU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE9CV2lyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL291
elJUR1NPbzciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9vdXpSVEdTT283PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IENvbGUgUGF0dGVyc29uIChAY29sZWxwYXR0ZXJzb24pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sZWxwYXR0ZXJzb24vc3RhdHVz
LzE0MzkwMzE5NTMzNTc5MzQ1OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Arlington Martin, without Trevell Johnson on the field, fell to Southlake Carroll 31-7 on Friday. UT target Javien Toviano scored the only touchdown on the night for Martin. Toviano also made a pair of tackles on the defensive side of the ball.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYXZpZW4gVG92aWFubyBydW5zIHRoaXMgb25lIGluIHRvIHB1dCBN
YXJ0aW4gYWhlYWQgNy0zLiA8YnI+PGJyPjExIG1pbnV0ZXMgcmVtYWluaW5n
IGluIHRoZSBoYWxmLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdXBRMklyVUtl
ayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VwUTJJclVLZWs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
QXJpYW5uYSBWZWRpYSAoQG5hbmF2ZWRpYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9uYW5hdmVkaWEvc3RhdHVzLzE0MzkwMjMxMTM4ODMzNDA4
MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Harold Perkins turned in another impressive performance last week. The elite linebacker prospect scored three total touchdowns – two rushing and one receiving – for Cy Park in a dominant 62-7 victory over Cy Springs. Perkins was in town for the Longhorns’ win over Rice.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hQMTEzaz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASFAxMTNrPC9hPiBoYXZpbmcgYW4gaW5jcmVk
aWJsZSBmaXJzdCBoYWxmIGhlcmUgYXQgQ0ZGQ1UsIHRha2luZyB0aGlzIFJl
dmVyc2UgdG8gdGhlIGNyaWIgd2l0aCBhIGxpdHRsZSBmbGFyZSBvbiB0aGUg
aHVyZGxlIHRvIGNhcCBvZmYgdGhlIHJ1biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vODIzVFVlcUxrQiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzgyM1RVZXFMa0I8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsg8J+OpSBMaXZld2lsZHBob3RvcyDwn46lIChAS2luZ3dp
bGRlcnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2luZ3dpbGRl
cnIvc3RhdHVzLzE0MzkyOTEzMTgwMjM0MzAxNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
In Frisco, priority target Evan Stewart continued to dominate. Stewart had four catches for 102 yards and a touchdown while adding another score on the ground in a 56-38 Frisco Liberty win over Frisco Memorial.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IHdhbnRlZCB0byBzaGFyZSBzb21ldGhpbmcgdG7wn5akLiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUzlydmowT1NYUiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL1M5cnZqME9TWFI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J2TrvCdk7/wnZOq8J2T
tyDwnZO88J2TvfCdk67wnZSA8J2TqvCdk7vwnZO9IChAMGZmaWNpYWxfZXZh
bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8wZmZpY2lhbF9ldmFu
L3N0YXR1cy8xNDQwMTMyNDEyNTQ2MTk1NDYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK