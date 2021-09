The Box Score: Week 2 sees dominant performances across the state

Another week saw important Texas Longhorns commits and targets put up big numbers on the gridiron. From Maalik Murphy to Johntay Cook and everyone in between, several players filled up the stat sheet in a huge way. Some commits, such as Mater Dei linebacker Eoghan Kerry and Texas High defender Derrick Brown were off this week. Arlington Martin standout Trevell Johnson announced that he would be having season-ending surgery. Recent UT commit Jaray Bledsoe has not been ruled eligible at Marlin. Now, on to notable stats from Texas targets and commitments… 4-star Texas quarterback Maalik Murphy threw a 54-yard touchdown pass and threw multiple other deep balls in Junipero Serra’s loss to American Fork (CA) on Saturday. Murphy has thrown for 570 yards and four touchdowns to two interceptions through three games. He has also ran for a pair of touchdowns on the ground.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBRQiBjb21taXQgTWFhbGlrIE11cnBoeSBpcyBhIGJpZyBk dWRlIPCfmLPwn5iz8J+YszxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v U212T3BlcmF0b3I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNtdk9wZXJhdG9y PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT0JXaXJlP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPQldpcmU8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9na2tldGNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBna2tldGNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT3JOV1FoWW5m biI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09yTldRaFluZm48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Uml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTQzNDI2MzIyNjg4NDIzMTE3MD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Texas running back commit Jamarion Miller is off to an impressive start to his senior season at Tyler Legacy. After rushing for more than 100 yards in last week’s win over Lufkin, the four-star added 157 yards on the ground and a kickoff return for six against Tyler this past Friday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBjb21taXQgSmFtYXJpb24gTWlsbGVyICg8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phbWFyaW9uTWlsbGVyMT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFtYXJpb25NaWxsZXIxPC9hPikgd2l0aCB0aGUgY3V0 IGFuZCBoZeKAmXMgZ29uZSA0MSB5YXJkcyBmb3IgYSB0b3VjaGRvd24uIFR5 bGVyIExlZ2FjeSAzNSwgVHlsZXIgSGlnaCAxNCwgMyBzZWNvbmRzIGxlZnQg aW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vZXRmaW5hbHNjb3JlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBldGZp bmFsc2NvcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy90eGhzZmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiN0eGhzZmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8ybTJtbWk1TUVO Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMm0ybW1pNU1FTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC cmFuZG9uIE9nZGVuIChAQnJhbmRvbk9TcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJhbmRvbk9TcG9ydHMvc3RhdHVzLzE0MzM5NTU4 NjYxMTAyNjczOTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDQs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Wide receiver commit Armani Winfield is still out for Lewisville, but he plans to be back in action next week against Arlington Lamar. Oregon State commit Damien Martinez dominated to the tune of five rushing touchdowns. 2024 Texas target Jaydan Hardy was all over the field in Lewisville’s 52-24 win over Keller Timber Creek. Hardy looks to be among the top players in his class at this stage and holds offers from all over.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXlkYW4gSGFyZHkuIEVsZWN0cmljLiA8YnI+PGJyPlRoZSBzb3Bo b21vcmUgcGxheW1ha2VyIGhhcyByZWFsbHkgaW1wcmVzc2VkIHRvbmlnaHQu IFRleGFzIGFtb25nIHRob3NlIHRoYXQgaGF2ZSBvZmZlcmVkLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pheWRhbl9oYXJkeT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AamF5ZGFuX2hhcmR5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vVFFsUGRrTktzWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RRbFBka05Lc1o8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sZSBQYXR0ZXJzb24gKEBjb2xlbHBhdHRlcnNv bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2xlbHBhdHRlcnNv bi9zdGF0dXMvMTQzMzYxODcyMzIxNTE4Mzg3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Denton Ryan and Denton Guyer played in a classic on Friday. The battle between two fierce rivals was loaded with talent that the Texas staff is recruiting. 2023 defensive back targets Ryan Yaites and Peyton Bowen prevailed over a Ryan team led by Texas commit Austin Jordan and 2023 Texas target Anthony Hill. A combined 21 points was scored in the defensive battle. Guyer eventually grabbed the victory in overtime.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZW50b24gR3V5ZXIgZGVmZWF0cyBEZW50b24gUnlhbiwgMTQtNywg c25hcHBpbmcgdGhlIFJhaWRlcnMmIzM5OyA2MC1nYW1lIHJlZ3VsYXIgc2Vh c29uIHdpbiBzdHJlYWshIPCfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL1RYSFNGQj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1RYSFNGQjwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0phY2tCb3g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphY2tCb3g8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83WVU4cTFZeGdIIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vN1lVOHExWXhnSDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCYWxseSBTcG9y dHMgU291dGh3ZXN0IChAQmFsbHlTcG9ydHNTVykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYWxseVNwb3J0c1NXL3N0YXR1cy8xNDM0MjExMTI5 OTI5MTgzMjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Allen and Atascocita was another big game in the Dallas Fort-Worth Metroplex. Texas targets Neto Umeozulu and David Hicks of Allen battled 5-star Texas target Kam Dewberry of Atascocita on Friday night. Dewberry and his Atascocita team dominated, winning 41-20 and handing Allen its first ever loss at its stadium. Wide receiver Chase Sowell stole the show in the victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj41LXN0YXIgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gS2FtIERld2JlcnJ5IGFm dGVyIEF0YXNjb2NpdGHigJlzIGh1Z2Ugd2luIG92ZXIgQWxsZW4uIDxicj48 YnI+T25lIG9mIHRoZSBiaWdnZXN0IHJlbWFpbmluZyB0YXJnZXRzIGZvciBU ZXhhcyBpbiB0aGUgMjAyMiBjeWNsZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzAxUHJPc1N2Y24iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wMVByT3NTdmNuPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENvbGUgUGF0dGVyc29uIChAY29sZWxwYXR0ZXJzb24pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sZWxwYXR0ZXJzb24vc3Rh dHVzLzE0MzM5ODc5MDA1MjY1MDE4ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgc3RhciBvZiB0aGUgbmlnaHQ6IEF0YXNjb2NpdGEgc2VuaW9y IHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQ2hhc2UgU293ZWxsLiA8YnI+PGJyPjcgcmVjZXB0 aW9ucywgMTgyIHlhcmRzLCBhbmQgNCB0b3VjaGRvd25zIGluIGEgNDEtMjAg dmljdG9yeSBvdmVyIEFsbGVuLiA8YnI+PGJyPlRha2Ugbm90aWNlIG5vdy4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZ6S2FqNG1yZ3kiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS82ekthajRtcmd5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGUgUGF0dGVyc29u IChAY29sZWxwYXR0ZXJzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vY29sZWxwYXR0ZXJzb24vc3RhdHVzLzE0MzM5OTA3NTU1NTE1MzEwMTA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Texas offensive line commit Connor Robertson and Austin Westlake grabbed a big win over Oklahoma State commit Ollie Gordon and Euless Trinity in Austin on Friday. Robertson, along with 2023 Texas target TJ Shanahan Jr., set the tone in a dominant 34-14 victory. The Chaps are definitely the team to beat in 6A, as they have dominated Arlington Martin and Euless Trinity in consecutive weeks.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4jMSBBdXN0aW4gV2VzdGxha2UgdGFrZXMgY2FyZSBvZiBidXNpbmVz cyBhcyB0aGV5IHJvbGwgcGFzdCAjNiBFdWxlc3MgVHJpbml0eSwgMzQtMTQh IPCflKU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVFhI U0ZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVFhIU0ZC PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2VzdGxha2Vf TmF0aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXZXN0bGFrZV9OYXRpb248 L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrQm94P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWNrQm94PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vVW5UcVlCWWtOMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VuVHFZQllr TjE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmFsbHkgU3BvcnRzIFNvdXRod2VzdCAoQEJh bGx5U3BvcnRzU1cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFs bHlTcG9ydHNTVy9zdGF0dXMvMTQzNDIyOTk5ODkzNjgwNTM3Nz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

UT commit Anthony Jones and Liberty (NV) continue their dominant start to the season, rolling to a 34-6 victory over Foothill (NV). The athletic Jones plays both ways and had one carry for 30 yards in the win. This week’s matchup with national powerhouse Mater Dei provides a big opportunity for Jones.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ORVhUIFVQISDwn4+I8J+PiCAzIGluY3JlZGlibGUgbWF0Y2h1cHMg aW4gdGhlIFBvbHluZXNpYW4gRm9vdGJhbGwgQ2xhc3NpYyBuZXh0IHdlZWtl bmTigKY8YnI+PGJyPk9SRU0vREVTRVJUIFBJTkVTIDxicj48YnI+TUFURVIg REVJL0xJQkVSVFk8YnI+PGJyPkxPTkUgUEVBSy9CSVNIT1AgR09STUFOPGJy Pjxicj5CVVkgVElDS0VUUyBOT1cg8J+OnzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzI5YmVZSTcwbW0iPmh0dHBzOi8vdC5jby8yOWJlWUk3MG1tPC9hPjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTURGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATURGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaWJlcnR5b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBMaWJlcnR5b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0xQSFNLbmlnaHRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMUEhT S25pZ2h0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaXNo b3BHb3JtYW5GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmlzaG9wR29ybWFu RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3JlbVRpZ2Vy RmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9yZW1UaWdlckZiYWxsPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RQSFNfSmFncz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARFBIU19KYWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vQ1NGR1RkNmhEbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0NTRkdUZDZo RG48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUG9seW5lc2lhbiBGb290YmFsbCBDbGFzc2lj IChAUG9seUZCQ2xhc3NpYykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Qb2x5RkJDbGFzc2ljL3N0YXR1cy8xNDM0MTY2Njc0NzU2NzU5NTU0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Aledo, led by Texas commit Bryan Allen, Jr., knocked off Frisco Lone Star at Toyota Stadium on Thursday evening. Oklahoma State QB commit Garret Rangel went down with an apparent knee injury in the game. Oklahoma pledge Jason Llewellyn grabbed a touchdown from Nevada commit Brayden Flower Nicolosi for Aledo. Allen’s younger brother, Jaden Allen, grabbed an interception in the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBUZWFtISEhIFdpbiByZXNwZWN0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FycmV0UmFuZ2VsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBHYXJyZXRSYW5nZWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVG91Y2hkb3duQmF0bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU b3VjaGRvd25CYXRtYW48L2E+IGFuZCB0ZWFtIGdvb2QgbHVjayBvbiB0aGUg cmVzdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIDxicj7wn5mP8J+Pv/CfmY/wn4+/8J+Zj/Cf j78gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1EyeFNROUxsT3QiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9RMnhTUTlMbE90PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyeWFuIEFsbGVu IEpyIChAQkpUaGFLaWQwNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CSlRoYUtpZDA0L3N0YXR1cy8xNDMzNjUwNjk4MzExNDEzNzc1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

DeSoto and Arlington Bowie took the field against each other on Friday in yet another game loaded by Texas targets. Johntay Cook II of DeSoto is one of the top priorities for the Longhorns in 2023 class, and he hauled in a 24-yard touchdown reception. Cook is always a big play waiting to happen for the Eagles.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYWpvciAyMDIzIFdSIHByb3NwZWN0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vX2pheXl0aGVncmVhdF8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QF9qYXl5dGhlZ3JlYXRfPC9hPiBpcyBXSURFIG9wZW4gYW5kIGhhdWxz IGluIGEgVEQgcGFzcy4gPGJyPjxicj5EZVNvdG8gLSAxMzxicj5Bcmxpbmd0 b24gQm93aWUgLSAwPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1RYSFNGQj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1RYSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BtU0pKMUJVOEIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QbVNKSjFCVThCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdy ZWcgUG93ZXJzIPCfj58gKEBHUG93ZXJzU2NvdXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vR1Bvd2Vyc1Njb3V0L3N0YXR1cy8xNDMzOTQ3OTgx NzA3OTM5ODQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

At the line of scrimmage, 2024 Texas offer Caleb Mitchell and the DeSoto defense matched up with 5-star 2022 Texas target Devon Campbell and the Bowie offensive lineman. Ultimately, DeSoto grabbed a 45-21 victory. Campbell, meanwhile, dropped his top-5 last Wednesday. The Longhorns are battling some stiff competition for the elite lineman

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+RgOKPsy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JGWTA2SmZW YVEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yRlkwNkpmVmFRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IERldm9uIEouIENhbXBiZWxsIChAZDFjYW1wYmVsbF8pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZDFjYW1wYmVsbF8vc3RhdHVzLzE0MzMyMDIw OTAxNjQyNDg1NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Defensive line commit Aaron Bryant and Southaven (MS) fell to Columbus (MS) on 10-6 Friday. Bryant and the Chargers defense held Columbus to three scoreless quarters and have only allowed 10 points total through two games. North Shore, led by Texas commit Kristopher Ross and 5-star defensive back Denver Harris, shut down the Klein Collins offense en route to a 34-7 win on Friday. The Mustangs held the Tigers to just 125 yards of total offense, including only 53 yards through the air. Ross and Harris lead a dominant North Shore defense that is sure to give just about any offense a ton of fits. 4-star defensive end Omari Abor and Duncanville knocked off Malik Muhammad and South Oak Cliff 42-27 in a game that featured a ton of high-end talent. Texas recently made Abor's top-5, which also includes Alabama, LSU, Ohio State, and Texas A&M. In Frisco, Texas commit Cole Hutson and Frisco High defeated Frisco Reedy 43-30 in a crosstown battle. Hutson is one of the more important commits in the Longhorns class, as he is one of just two linemen committed right now. At a different Frisco school, 5-star Texas target Evan Stewart and Frisco Liberty defeated Greenville 55-21. Stewart grabbed 11 passes for a whopping 211 yards and a touchdown in the win, showing why he is among the top priorities for the Longhorns, Crimson Tide, and Gators.