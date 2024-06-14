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The Old Fashioned - The Biggest Longhorns Recruiting Weekend of the Year

Jason Suchomel • Orangebloods
Senior Editor
@OB_JasonS

Anwar Richardson and Jason Suchomel discuss a HUGE Texas recruiting weekend and have a little fun at the same time.

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