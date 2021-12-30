 Orangebloods - Video: Transfer Portal Updates
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Video: Transfer Portal Updates

Blake Skaggs • Orangebloods
Staff

Updates on Texas' targets still remaining in the transfer portal.

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