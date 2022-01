Up next: UA Futures Game provided glimpse into future

Get 20% off your GameChanger Patch order with promo code ORANGEBLOODS20 https://gamechangerpatch.com/discount/ORANGEBLOODS20 ***

The class of 2022 headlined the Under Armour All-American Week down in Orlando – and rightfully so. Several of the premier prospects around the nation were invited to showcase their talents during practice and in the game. Many future Texas Longhorns were among the prospects in the Sunshine State last week. Looking ahead to the future, there was also a ton of talent in the 2026 class down in Orlando. The UA Futures Game invited some of the top eighth grade talent from around the nation to Florida. Many stood out. Orangebloods had the opportunity to get an up-close view at the young talent.

QB Julian Lewis – Lewis was one of the more notable prospects in town for the UA Futures Game. The young quarterback already holds scholarship offers from Florida, Ole Miss, and Penn State. He has a quick release and is decisive where he is going with the football. The Carrollton (Ga.) signal caller is on track to be one of the highest rated prospects in his class assuming he continues the trajectory that he is already on.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IENhcnJvbHRvbiAoR0EpIFFCIEp1bGlhbiBMZXdpcyBpcyBh biBpbXByZXNzaXZlIHlvdW5nIHBhc3NlciB0aGF0IGNhbiByZWFsbHkgc3Bp biBpdC4gUXVpY2sgcmVsZWFzZSBhbmQgdmVyeSBhY2N1cmF0ZSB3aXRoIHN0 cm9uZyBiYWxsIHBsYWNlbWVudC4gPGJyPjxicj5BbHJlYWR5IGhvbGRzIG9m ZmVycyBmcm9tIEZsb3JpZGEsIEdlb3JnaWEgVGVjaCwgT2xlIE1pc3MsIGFu ZCBQZW5uIFN0YXRlLiBCcmlnaHQgZnV0dXJlIGFoZWFkLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vRG43WGtCMWd1USI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0RuN1hr QjFndVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sZSBQYXR0ZXJzb24gKEBDb2xlTFBh dHRlcnNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xlTFBh dHRlcnNvbi9zdGF0dXMvMTQ3NzY1NzM5MDAxOTM5NTU5MD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

DL Jahkeem Stewart – Stewart is a massive prospect out of Louisiana, with the ability to play offensive or defensive line. He is already listed at 6-4 and 266 pounds. Arkansas, Auburn, Florida, Michigan, Mississippi State, and Ole Miss have all extended offers. Stewart looks the part in every way and showed off some athletic ability during the practices.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IEphaGtlZW0gU3Rld2FydCBpcyBhIG1hc3NpdmUgZHVkZS4g PGJyPjxicj5UaGUgZWlnaHRoIGdyYWRlciBvdXQgb2YgRWFzdCBTdC4gSm9o biAoTGEuKSBhbHJlYWR5IGhvbGRzIFNFQyBvZmZlcnMgZnJvbSBBcmthbnNh cywgQXVidXJuLCBHZW9yZ2lhLCBGbG9yaWRhLCBNaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0 ZSwgYW5kIE9sZSBNaXNzLiBNaWNoaWdhbiBpcyBhbm90aGVyIFA1IHRoYXQg aGFzIG9mZmVyZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFo a2VlbTIwMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphaGtlZW0yMDI2PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbEZsN0dxNXJwWiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2xGbDdHcTVycFo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sZSBQYXR0ZXJz b24gKEBDb2xlTFBhdHRlcnNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2xlTFBhdHRlcnNvbi9zdGF0dXMvMTQ3NzM1NjUxOTQ1MjgyMzU1 ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

WR Caleb Smith – Out of Allen, Smith is a speedy athlete that projects to either receiver or in the secondary. Smith claims a 11.10 100m and is a four-time Junior Olympic All-American. Utah became the first program to offer the speedster back in October. Smith has rare speed that should translate to him being an exciting player on the high school level.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IEFsbGVuIHNwZWVkc3RlciBDYWxlYiBTbWl0aCBpcyBvbmUg b2YgdGhlIHlvdW5nIHByb3NwZWN0cyByZXBwaW5nIHRoZSBMb25lIFN0YXIg U3RhdGUgaW4gT3JsYW5kbyBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVUFGdXR1cmVzR2FtZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VUFGdXR1cmVzR2FtZTwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nV0xV YndqNEtlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ1dMVWJ3ajRLZTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBDb2xlIFBhdHRlcnNvbiAoQENvbGVMUGF0dGVyc29uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvbGVMUGF0dGVyc29uL3N0YXR1cy8x NDc3Nzg1MjM4MDgwMjEyOTk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh cnkgMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

WR Naeem Burroughs – One of the wideouts that caught my eye from the Futures Game practices was Florida wide receiver Naeem Burroughs. Burroughs is a smooth route runner with soft hands. A track athlete, he has a multi-sport background. His older brother, Quincy Burroughs, signed with Cincinnati in this year’s recruiting cycle. There’s a lot to like about this young receiver prospect.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IEZMIFdSIE5hZWVtIEJ1cnJvdWdocyBjYXVnaHQgbXkgZXll IGF0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VBRnV0dXJl c0dhbWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVBRnV0dXJlc0dhbWU8L2E+ IHByYWN0aWNlcy4gPGJyPjxicj5TbW9vdGggYXRobGV0ZSB3aXRoIGdyZWF0 IGhhbmRzLCBhbmQgaGUgcnVucyB0cmFjay4gT2xkZXIgYnJvdGhlciwgUXVp bmN5LCBzaWduZWQgd2l0aCBDaW5jaW5uYXRpLiBEZWZpbml0ZWx5IGEgcHJv c3BlY3QgdG8ga2VlcCB0YWJzIG9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v U0ozNWw3U1dUbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1NKMzVsN1NXVG48L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29sZSBQYXR0ZXJzb24gKEBDb2xlTFBhdHRlcnNvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xlTFBhdHRlcnNvbi9zdGF0 dXMvMTQ3ODc3ODM4MzkwNzYyMjkyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K YW51YXJ5IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

DB Preston Ashley – Brandon (Ms.) defensive back Preston Ashley was one of a handful of Magnolia State prospects in Orlando. Ashley is a confident corner that is not afraid to man-up with anybody. His aggressiveness burned him a couple times in one-on-one drills, but he also won his fair share of battles. Ashley has ball-hawking skills and shows the ability to play on an island.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IEJyYW5kb24gKE1TKSBzdGFuZG91dCBQcmVzdG9uIEFzaGxl eSBpcyBvbmUgb2YgdGhlIHRhbGVudGVkIHByb3NwZWN0cyBpbiBPcmxhbmRv IGZvciB0aGUgVUEgRnV0dXJlcyBHYW1lLiA8YnI+PGJyPkFzaGxleSBpcyBj ZXJ0YWlubHkgYSBwcm9zcGVjdCB0byB3YXRjaCBvdmVyIHRoZSBuZXh0IGZl dyB5ZWFycy4gQWxyZWFkeSBmbGFzaGVzIHRoZSB1cHNpZGUgdG8gYmUgYW1v bmcgdGhlIGJlc3QgcGxheWVycyBpbiBNaXNzaXNzaXBwaSBmb3IgaGlzIGNs YXNzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veUZFYkZYOER1ViI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL3lGRWJGWDhEdVY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sZSBQYXR0 ZXJzb24gKEBDb2xlTFBhdHRlcnNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2xlTFBhdHRlcnNvbi9zdGF0dXMvMTQ3NzY0MjE4NjAzNjU4 ODU0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

RB Davian Groce – Groce was one of the better running backs during the practices. The Frisco (Tx.) native shined as a ball carrier and as a receiving option out of the backfield. He already has good size and flashes advanced skills already. He has the frame that could possibly allow him to grow into a defender, too.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgc3RhdGUgb2YgVGV4YXMgd2FzIHdlbGwtcmVwcmVzZW50ZWQg YXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUFGdXR1cmVz R2FtZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUFGdXR1cmVzR2FtZTwvYT4u IDxicj48YnI+MjAyNiBSQiBEYXZpYW4gR3JvY2Ugd2FzIG9uZSBvZiB0aGUg bW9yZSBpbXByZXNzaXZlIHBsYXllcnMgZHVyaW5nIHByYWN0aWNlcy4gVGhl IEZyaXNjbyBuYXRpdmUgYWxyZWFkeSBsb29rcyB0aGUgcGFydC4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FNTlE2VjJJd3AiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9h TU5RNlYySXdwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGUgUGF0dGVyc29uIChAQ29s ZUxQYXR0ZXJzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29s ZUxQYXR0ZXJzb24vc3RhdHVzLzE0Nzg0Mjc0NTA2NDg1MDIyNzU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSA0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

WR Brayden Robinson – Red Oak wideout Brayden Robinson is a slot pass-catcher with shiftiness and YAC ability. Robinson is still learning some of the nuances at the position, but he knows how to get open and has some electric ability with the ball in his hands.