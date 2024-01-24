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Just a Bit Outside: And so it begins ...

Travis Galey • Orangebloods
Orangebloods.com Columnist

Texas has a chance to win a conference and possibly even a national championship in 2024 … and it all starts this week.

That sentence is true in both football and baseball.

The Longhorn football team began winter conditioning this week and the Longhorn baseball team begins practice this week as well.

CLICK HERE TO READ ABOUT THE START OF WINTER CONDITIONING AND PRACTICE GETTING UNDERWAY IN BASEBALL.

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